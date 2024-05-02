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На Нікопольщині російська армія пошкодила підприємство, гімназію і будинки

Тетяна ОлійникЧетвер, 2 травня 2024, 19:32
На Нікопольщині російська армія пошкодила підприємство, гімназію і будинки
фото з телеграм-каналу сергія лисака

Увесь день 2 травня російські війська гатили по Нікопольщині, застосували дрони-камікадзе та важку артилерію.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Під ворожий удар потрапили Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська сільська громади.

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Понівечені 3 багатоповерхівки, і стільки ж приватних будинків, господарська споруда. Пошкоджені гімназія й підприємство".

Деталі: Крім того, побиті 4 вантажівки, мопед. Зайнялося легкове авто. Пожежу рятувальники приборкали. Зачепило й лінію електропередач.

 
телеграм - сергій лисак
 
телеграм - сергій лисак

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Теми: Нікопольобстрілвійна
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