На Нікопольщині російська армія пошкодила підприємство, гімназію і будинки
Четвер, 2 травня 2024, 19:32
Увесь день 2 травня російські війська гатили по Нікопольщині, застосували дрони-камікадзе та важку артилерію.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Під ворожий удар потрапили Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська сільська громади.
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Понівечені 3 багатоповерхівки, і стільки ж приватних будинків, господарська споруда. Пошкоджені гімназія й підприємство".
Деталі: Крім того, побиті 4 вантажівки, мопед. Зайнялося легкове авто. Пожежу рятувальники приборкали. Зачепило й лінію електропередач.
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