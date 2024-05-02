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На Житомирщині знайшли застреленими 7-річну дитину, жінку і чоловіка

Євген КізіловЧетвер, 2 травня 2024, 19:43
На Житомирщині знайшли застреленими 7-річну дитину, жінку і чоловіка
ілюстративне фото. Getty Images

У Житомирській області в будинку виявили тіла застреленої родини: 7-річної дівчинки, жінки та чоловіка. По одній з версій поліції, це зробив батько.

Джерело: поліція Житомирської області в соцмережах

Деталі: Зранку 2 травня в селі Поліське Коростенського району у приватному будинку було виявлено тіла 7-річної дівчинки, 43-річної жінки та 43-річного чоловіка.

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Чоловік повинен був заступити на добове чергування, але на службу не з’явився та на дзвінки не відповідав. Провідавши його за місцем проживання, колеги виявили родину мертвою і повідомили про трагедію до поліції.

За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження. Встановлюються обставини події. Призначено низку експертиз.

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Теми: вбивствоЖитомирщинадіти
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