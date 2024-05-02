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Генштаб: За минулу добу на фронті 106 зіткнень, з них 31 – на Авдіївському напрямку

Тетяна ОлійникЧетвер, 2 травня 2024, 19:55
Генштаб: За минулу добу на фронті 106 зіткнень, з них 31 – на Авдіївському напрямку
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті зафіксували 106 бойових зіткнень, ворог завдав 2 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 2 травня

Деталі: На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 9 атак в районах населених пунктів Сеньківка, Новоєгорівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

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На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 12 атак в районах Греківки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області; населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 19 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 31 атаку в районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

ВІДЕО ДНЯ

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 13 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 1 атаку на позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Дослівно: "Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 артилерійській системі та 1 зенітно-ракетному комплексу противника".

Теми: Генштаббойові діївійна
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