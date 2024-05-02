Черги в ТЦК. Нова мобілізація. Військова допомога ЗСУ. Харків та Суми в небезпеці? / ТОК-ШОУ УП
Незабаром новий випуск ТОК-ШОУ "Українська правда"
Говоримо про нові загрози та виклики, які стоять перед Україною цього місяця. Буданов попереджав що травень 2024 буде складний, але катастрофи не буде.
- Чого чекати від ворога на лінії фронту та в інформаційній війні.
- Західна зброя вже їде, а з 18 травня запрацює "нова мобілізація": чи допоможе це втримати лінію оборони та відбити атаки окупантів.
- Які нові виклики стоять перед Силами оборони в літній військовій кампанії та чи можливий наш новий контрнаступ?
Гості студії:
- Андрій Іллєнко, лейтенант батальйону "Свобода"
- Олександр Мусієнко, керівник Центру стратегічних досліджень
- Мамука Мамумашвілі, командир "Грузинського легіону"
- Роман Романюк, політичний оглядач "Української правди"
- Юрій Федоренко, командир батальйону БПАК "Ахіллес" 92 ОШБр
- Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби
- Андрій Осадчук, член комітету ВРУ з правоохоронної діяльності
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