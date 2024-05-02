Черги в ТЦК. Нова мобілізація. Військова допомога ЗСУ. Харків та Суми в небезпеці? / ТОК-ШОУ УП

Незабаром новий випуск ТОК-ШОУ "Українська правда"

Говоримо про нові загрози та виклики, які стоять перед Україною цього місяця. Буданов попереджав що травень 2024 буде складний, але катастрофи не буде.

- Чого чекати від ворога на лінії фронту та в інформаційній війні.

- Західна зброя вже їде, а з 18 травня запрацює "нова мобілізація": чи допоможе це втримати лінію оборони та відбити атаки окупантів.

- Які нові виклики стоять перед Силами оборони в літній військовій кампанії та чи можливий наш новий контрнаступ?

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Гості студії:

- Андрій Іллєнко, лейтенант батальйону "Свобода"

- Олександр Мусієнко, керівник Центру стратегічних досліджень

- Мамука Мамумашвілі, командир "Грузинського легіону"

- Роман Романюк, політичний оглядач "Української правди"

- Юрій Федоренко, командир батальйону БПАК "Ахіллес" 92 ОШБр

- Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби

- Андрій Осадчук, член комітету ВРУ з правоохоронної діяльності

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