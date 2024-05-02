Смерть українця в Будапешті: посольство з'ясовує обставини трагедії

Посольство України в Угорщині намагається з’ясувати обставини нещодавніх трагічних подій в угорській столиці Будапешт. Там від ножових поранень помер український громадянин.

Джерело: пресслужба МЗС України у коментарі "Європейській правді"

Деталі: У пресслужбі відзначили, що міністерству відомо про загибель громадянина України в столиці Угорщини. "Додаткові обставини наразі зʼясовує посольство", – розповіли в МЗС у коментарі "ЄП".

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Напередодні поліція Будапешта повідомила, що затримала 44-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві 48-річного українця.

1 травня угорські правоохоронці отримали повідомлення про сутичку між двома чоловіками, один з яких стікав кров’ю.

За попередньої інформацією, 44-річний казахстанець під час сварки завдав кілька ножових поранень 48-річному українцеві. Він помер на місці.

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Відкрито кримінальне провадження за підозрою у вбивстві.

Угорське RTL Híradó повідомило, що обидва чоловіки працювали водіями вантажівок. На момент трагедії вони перебували на території транспортної компанії.

Нагадаємо: Нещодавно сталось кілька резонансних вбивств українців за кордоном. Двоє українських військових загинули в квітні у німецькій Баварії внаслідок ножових поранень, 57-річному підозрюваному росіянину обрали запобіжний захід.

У лютому в Німеччині викликала резонанс загибель 17-річного баскетболіста з України Володимира Єрмакова після нападу компанії молодих людей. Невдовзі у лікарні помер інший постраждалий у результаті цього ж нападу – 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко.