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Росіяни 2 травня вбили одну людину на Харківщині та двох на Донеччині

Тетяна ОлійникЧетвер, 2 травня 2024, 21:04
Росіяни 2 травня вбили одну людину на Харківщині та двох на Донеччині
Фото - Харківська обласна прокуратура

Стало відомо, що російська армія 2 травня обстрілами вбила людина на Харківщині та двох на Донеччині – серед них дитина.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 2 травня близько 19:00 окупанти обстріляли с. Новоосинове Курилівської ТГ.  Загинув 66-річний чоловік.

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У селі пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі споруди".

 
фото - харківська обласна прокуратура

Деталі: Також ввечері стало відомо про двох загиблих та двох поранених людей в селі Мемрик Новогродівської громади на Донеччили.

Пряма мова Філашкіна: "Серед загиблих 12-річна дитина. Двоє поранених доставлені до лікарні.

ВІДЕО ДНЯ

Сьогодні ввечері росіяни обстріляли Мемрик із "Градів", за попередньою інформацією, пошкоджено 7 приватних будинків".

 
фото - вадим філашкін

Теми: Харківська областьДонецька областьжертвивійна
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