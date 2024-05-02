Росіяни 2 травня вбили одну людину на Харківщині та двох на Донеччині
Стало відомо, що російська армія 2 травня обстрілами вбила людина на Харківщині та двох на Донеччині – серед них дитина.
Джерело: Харківська обласна прокуратура, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін
Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 2 травня близько 19:00 окупанти обстріляли с. Новоосинове Курилівської ТГ. Загинув 66-річний чоловік.
У селі пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі споруди".
Деталі: Також ввечері стало відомо про двох загиблих та двох поранених людей в селі Мемрик Новогродівської громади на Донеччили.
Пряма мова Філашкіна: "Серед загиблих 12-річна дитина. Двоє поранених доставлені до лікарні.
Сьогодні ввечері росіяни обстріляли Мемрик із "Градів", за попередньою інформацією, пошкоджено 7 приватних будинків".