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Командувач армії Фінляндії вважає, що Росія не атакуватиме прямо країну-члена НАТО

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 2 травня 2024, 21:21
Командувач армії Фінляндії вважає, що Росія не атакуватиме прямо країну-члена НАТО
Фото - Getty Images

Новий командувач Збройних сил Фінляндії генерал Янне Яаккола вважає, що Росія навряд чи прямо атакує країну-члена НАТО, але цілком може продовжити гібридні атаки, зокрема глушіння сигналу й втручання у вибори.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю командувача Reuters

Деталі: На думку Яакколи, випробування статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну самооборону в разі нападу на НАТО, "завжди можливе, але якщо ми вживемо правильних заходів і збережемо єдність, я вважаю напад малоймовірним".

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На думку фінського генерала, зараз Москва надто зайнята підготовкою до нового літнього наступу в Україні, щоб розглядати можливість нападу на НАТО.

Однак, застеріг він, Росія, найімовірніше, продовжить гібридні атаки проти європейських країн у вигляді глушіння GPS-сигналу, операцій впливу і сприяння нелегальній міграції до сусідніх країн, включно з Фінляндією.

"Сенс для росіян полягає в тому, що вони хочуть викликати якомога більше розколу в Європі, щоб наша єдність і згуртованість були трохи слабшими", – сказав Яаккола.

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Призначення Янне Яакколи на посаду командувача збройних сил Фінляндії з 1 квітня ознаменувало річницю членства країни в НАТО.

Його попередник на посаді Тімо Ківінен спрогнозував, що подальша ситуація з війною в Україні стане важчою, перш ніж може змінитися на більш позитивну в майбутньому.

Теми: ФінляндіяРосія
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