Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У Білому домі не бачать готовності Китаю пристати на українську "формулу миру"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 2 травня 2024, 22:43
У Білому домі не бачать готовності Китаю пристати на українську формулу миру
Фото - Getty Images

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 2 травня заявив, що наразі не бачить готовності Китаю як одного з ключових чинників впливу на Росію пристати на українську "формулу миру".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Деталі: Кірбі попросили прокоментувати можливість участі Китаю в Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії в середині червня. Він сказав, що Штати вітають участь у конференції країн, які поважають план справедливого миру для України.

Реклама:

"І якщо Китай є країною, яка бажає допомогти працювати над справедливим миром і готова повністю поважати цілі та завдання президента Зеленського та його прерогативи, тоді, мій боже, ми підтримаємо це", – заявив він.

Та представник Білого дому зауважив, що не бачить від Пекіна кроків у цьому напрямку, тому США продовжуватимуть надавати Україні те, що їй потрібно для ведення бойових дій.

"І тепер ми отримали додаткове фінансування, щоб відбити російську агресію, повернути території, які росіяни відібрали в України, і працювати власними зусиллями над досягненням миру, який відповідає цілям не лише його адміністрації, а й українського народу", – підсумував Кірбі.

ВІДЕО ДНЯ

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. На нього Швейцарія запросила понад 160 країн і міжнародних організацій, але не Росію.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що Україна на цьому етапі не бачить сенсу кликати РФ на Глобальний саміт миру у Швейцарії, але після консолідації позицій міжнародної спільноти контакти з російською стороною все ж будуть необхідні.

Теми: КитайСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині

фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"

фотоNYT знайшла, де у Білорусі може зберігатись російська ядерна зброя

Байден схвалив передачу Україні військової допомоги на 400 млн доларів

У Румунії назвали, скільки українських чоловіків втекли в цю країну від мобілізації

Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків, що збирали гроші на снаряди Україні

Усі новини...
Китай
Китай грозиться вжити "заходи" через санкції США проти компаній, які допомагають РФ
Держдеп попередив Китай про наслідки за сприяння передачі зброї від КНДР до РФ
Блінкен вказав Китаю на неможливість покращення відносин з ЄС на тлі підтримки агресії проти України
Останні новини
10:22
Бої на Харківщині: ворог відновив штурм біля Глибокого, очікується нарощення вогню – джерело
10:20
фотоСБУ затримала російських агентів, які на 9 травня готували теракти у Києві
10:12
Прем’єр Грузії натякнув на готовність до змін у проєкті закону про "іноагентів"
10:09
Науковці підрахували, скільки життів врятували вакцини за пів століття
09:54
З районів Харківщини евакуювали майже 2 тисячі людей
09:42
футболТренер "Шахтаря" вдарив 70-річного керівника дитячо-юнацької школи "Динамо" після матчу команд U-19
09:31
Білий дім ще раз попередив владу Грузії через скандальний закон про "іноагентів"
09:12
фотоОВА: Росіяни атакували дронами інфраструктурний об’єкт у Нікополі
09:06
Швеція здолала США, Чехія перемогла Фінляндію: результати матчів ЧС з хокею
08:42
Генштаб: росіяни атакують на восьми напрямках, найгарячіше – на Авдіївському
Усі новини...
Реклама:
Реклама: