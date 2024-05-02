У Білому домі не бачать готовності Китаю пристати на українську "формулу миру"

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 2 травня заявив, що наразі не бачить готовності Китаю як одного з ключових чинників впливу на Росію пристати на українську "формулу миру".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Деталі: Кірбі попросили прокоментувати можливість участі Китаю в Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії в середині червня. Він сказав, що Штати вітають участь у конференції країн, які поважають план справедливого миру для України.

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"І якщо Китай є країною, яка бажає допомогти працювати над справедливим миром і готова повністю поважати цілі та завдання президента Зеленського та його прерогативи, тоді, мій боже, ми підтримаємо це", – заявив він.

Та представник Білого дому зауважив, що не бачить від Пекіна кроків у цьому напрямку, тому США продовжуватимуть надавати Україні те, що їй потрібно для ведення бойових дій.

"І тепер ми отримали додаткове фінансування, щоб відбити російську агресію, повернути території, які росіяни відібрали в України, і працювати власними зусиллями над досягненням миру, який відповідає цілям не лише його адміністрації, а й українського народу", – підсумував Кірбі.

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Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. На нього Швейцарія запросила понад 160 країн і міжнародних організацій, але не Росію.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що Україна на цьому етапі не бачить сенсу кликати РФ на Глобальний саміт миру у Швейцарії, але після консолідації позицій міжнародної спільноти контакти з російською стороною все ж будуть необхідні.