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Бої тривають в лісопосадках навколо Часового Яру, росіяни не просунулись – Федоренко

Тетяна ОлійникЧетвер, 2 травня 2024, 23:24
Бої тривають в лісопосадках навколо Часового Яру, росіяни не просунулись – Федоренко
Юрій Федоренко. Фото - УП

Командир батальйону БПАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко повідомив, що за останній тиждень противник не мав тактичного успіху поблизу Часового Яру.

Джерело: Федоренко в ток-шоу УП

Пряма мова: "Російські окупаційні війська кидають в бій величезну кількість особового складу, техніки і застосовують весь наявний ударно-штурмовий потенціал, який в них є на напрямку на поточний момент.

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Тактично противник діє наступним чином: вони намагаються взяти Новий Часів Яр (це до водогінного каналу) в оперативне оточення, тому рухаються: зверху населений пункт Богданівка, знизу – населений пункт Іванівці. За останній тиждень противник тактичних успіхів не мав, при тому, що на цьому відтинку відбувається близько тридцяти бойових зіткнень щоденно".

Деталі: За словами Федоренка, сили оборони чинять зустрічний бій і за позиції йдуть жваві важкі бої.

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Пряма мова: "Що стосується самого Часового Яру: противнику надзвичайно важливо вскочити в саме місто і зав’язатися в вуличних боях. Тому що якщо ти переважаєш за чисельністю особового складу – вести бої в міській забудові є перевагою. На поточний момент противнику не вдалося зайти в Часів Яр. Бої тривають в лісопосадках, які його оточують і за останній тиждень противник не просунувся".

Теми: бойові діївійна
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