Над Україною помітили спалах від другого ступеня носія SpaceX Falcon 9 – The Alpha Centauri
Увечері 2 травня над деякими регіонами України помітили незвичайний білий спалах, проєкт з вивчення космонавтики стверджує, що це другий ступінь носія Falcon 9.
Джерело: The Alpha Centauri в соцмережі Х, "Суспільне.Чернігів"
Дослівно: "Знову таємничі об'єкти в українському небі! Над деякими регіонами країни можна було побачити другий ступінь носія Falcon 9, що запустив два супутники WorldView Legion".
⚡️Знову таємничі об'єкти в українському небі!— The Alpha Centauri (@theACentauri) May 2, 2024
Над деякими регіонами країни можна було побачити другий ступінь носія Falcon 9, що запустив два супутники WorldView Legion. pic.twitter.com/eWvbx6bv2T
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Деталі: Крім того, в північних областях, зокрема на Чернігівщині помітили рожеве сяйво, схоже на північне.