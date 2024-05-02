Над Україною помітили спалах від другого ступеня носія SpaceX Falcon 9 – The Alpha Centauri

Увечері 2 травня над деякими регіонами України помітили незвичайний білий спалах, проєкт з вивчення космонавтики стверджує, що це другий ступінь носія Falcon 9.

Джерело: The Alpha Centauri в соцмережі Х, "Суспільне.Чернігів"

Дослівно: "Знову таємничі об'єкти в українському небі! Над деякими регіонами країни можна було побачити другий ступінь носія Falcon 9, що запустив два супутники WorldView Legion".

Реклама:

⚡️Знову таємничі об'єкти в українському небі!



Над деякими регіонами країни можна було побачити другий ступінь носія Falcon 9, що запустив два супутники WorldView Legion. pic.twitter.com/eWvbx6bv2T — The Alpha Centauri (@theACentauri) May 2, 2024

Довідково: TheAlphaCentauri.net, або ж просто Alpha Centauri – науково-популярний проєкт, сайт та ютуб-канал, присвячений популяризації космонавтики, астрономії та дослідженню космосу загалом.

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Крім того, в північних областях, зокрема на Чернігівщині помітили рожеве сяйво, схоже на північне.