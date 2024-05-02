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Над Україною помітили спалах від другого ступеня носія SpaceX Falcon 9 – The Alpha Centauri

Тетяна ОлійникЧетвер, 2 травня 2024, 23:51
Над Україною помітили спалах від другого ступеня носія SpaceX Falcon 9 – The Alpha Centauri
Фото - The Alpha Centauri

Увечері 2 травня над деякими регіонами України помітили незвичайний білий спалах, проєкт з вивчення космонавтики стверджує, що це  другий ступінь носія Falcon 9.

Джерело: The Alpha Centauri в соцмережі Х, "Суспільне.Чернігів"

Дослівно: "Знову таємничі об'єкти в українському небі! Над деякими регіонами країни можна було побачити другий ступінь носія Falcon 9, що запустив два супутники WorldView Legion".

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Довідково: TheAlphaCentauri.net, або ж просто Alpha Centauri – науково-популярний проєкт, сайт та ютуб-канал, присвячений популяризації космонавтики, астрономії та дослідженню космосу загалом.

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Деталі: Крім того, в північних областях, зокрема на Чернігівщині помітили рожеве сяйво, схоже на північне.

 
фото - суспільне.Чернігів

Теми: космос
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