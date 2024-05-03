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ГУР: У травні Росія задіє "тришаровий" план дестабілізації України

Олена ІвашківП'ятниця, 3 травня 2024, 00:25
ГУР: У травні Росія задіє тришаровий план дестабілізації України
Вадим Скібіцький, фото: Getty Images

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist  розповів про російський "тришаровий" план дестабілізації України. Він поєднує у собі перевагу на полі бою, дезінформаційну кампанію в Україні та ізоляцію на міжнародній арені.

Джерело: The Economist

Деталі: За словами Скібіцького, травень буде ключовим місяцем, коли Росія застосує "тришаровий" план дестабілізації країни.

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Головний фактор - військовий. Незважаючи на те, що американський Конгрес із запізненням дав добро на збільшення військової допомоги, пройдуть тижні, перш ніж вона дійде до лінії фронту. Навряд чи вона зможе зрівнятися з російськими запасами снарядів або забезпечити ефективний захист від низькотехнологічних, руйнівних керованих авіабомб.

Другий фактор - це російська дезінформаційна кампанія в Україні, спрямована на підрив української мобілізації та політичну легітимність Володимира Зеленського, чий президентський термін умовно закінчується 20 травня. Хоча Конституція чітко дозволяє його продовження на невизначений термін у воєнний час, його опоненти вже наголошують на вразливості президента.

Третім фактором, за словами Скібіцького, є невпинна кампанія Росії з міжнародної ізоляції України: "Вони будуть розхитувати ситуацію у будь-який спосіб".

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Теми: війнадезінформація
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