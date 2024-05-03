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Скібіцький: Ймовірно, втрата Часового Яру – це лише питання часу

Олена ІвашківП'ятниця, 3 травня 2024, 01:28
Скібіцький: Ймовірно, втрата Часового Яру – це лише питання часу
Мапа: DeepState

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню The Economist сказав, що висотний опорний пункт у місті Часів Яр є для нас предметом занепокоєння, адже його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області, а його захоплення, це питання часу.

Джерело: The Economist

Деталі: За словами Скібіцького, ймовірно, окупація Часового Яру, це лише питання часу, коли це місто впаде так само, як Авдіївка, яку росіяни розбомбили дощенту в лютому.

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Пряма мова: "Звичайно, не сьогодні-завтра, але все залежить від наших резервів і запасів".

Ще деталі: Він прогнозує, що Росія насамперед йде за своїм планом "звільнення" всіх східних районів Донецької та Луганської областей України . Це завдання незмінне з 2022 року. 

Скібіцький каже, що Росія отримала наказ "взяти щось" до помпезного святкування Дня перемоги в Москві 9 травня, або, якщо це не вдасться, до візиту очільника Росії Володимира Путіна до Пекіна на тиждень пізніше. Швидкість і успішність просування визначатимуть, коли і де росіяни завдадуть наступного удару. 

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Він наголосив, що наша проблема дуже проста, у нас немає зброї: "Вони завжди знали, що квітень і травень будуть для нас важкими".

The Economist пише, що Росія вже здобула тактичний успіх на південному заході в селі Очеретине, де була провалена нещодавня ротація українських військ. Російським військам вдалося прорвати першу лінію оборони і створити важливий плацдарм площею 25 квадратних кілометрів. Україна знаходиться на певному шляху до стабілізації ситуації, в той час як Росія кидає "все", що має, щоб досягти більшого успіху. 

За словами Скібіцького, російська армія вже не є такою зарозумілою організацією, якою вона була у 2022 році, і зараз діє як "єдиний організм, з чітким планом і під єдиним командуванням".

Теми: війнаДонецька область
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