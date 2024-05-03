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У ГУР вважають, що Росія готується до наступу на Харківщину та Сумщину, але сил недостатньо

Олена ІвашківП'ятниця, 3 травня 2024, 01:48
У ГУР вважають, що Росія готується до наступу на Харківщину та Сумщину, але сил недостатньо
Мапа: Deepstate

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький припускає, що Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей на північному сході. 

Джерело: The Economist

Деталі: За словами Скібіцького, час цього залежить від міцності української оборони на Донбасі. Але він припускає, що основний наступ Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня". 

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Він також повідомив, що Росія задіяла в українській операції 514 000 військових, що перевищує оцінку в 470 000, яку минулого місяця озвучив верховний головнокомандувач НАТО Крістофер Каволі. 

Представник ГУР також розповів, що північне угруповання Росії, яке базується по той бік кордону від Харкова, наразі налічує 35 000 осіб, але планує розширитися до 50 000 - 70 000 військовослужбовців. Росія також "формує дивізію резервів" (тобто, від 15 000 до 20 000 чоловік) в центральній Росії, яку вони можуть додати до основних сил.

Цього "недостатньо" для операції з захоплення великого міста, каже він, і цю думку поділяють західні військові, але може бути достатньо для виконання меншого завдання. 

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Пряма мова Скібіцького: "Швидка операція, щоб увійти і вийти - можливо. Але операція з захоплення Харкова чи навіть Сум - це зовсім іншого порядку. Росіяни це знають. І ми це знаємо". 

Теми: ГУРХарківська областьСумська область
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