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Politico: Байден у передвиборчий період планує зменшити увагу до України

Олена ІвашківП'ятниця, 3 травня 2024, 04:06
Politico: Байден у передвиборчий період планує зменшити увагу до України
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден у передвиборчій риториці не буде акцентувати на питанні підтримки України.

Джерело: Politico з посиланням на інформаторів

Деталі: Після того, як Байден здобув величезну зовнішньополітичну перемогу, підписавши закон, який передбачав виділення Україні $60 мільярдів, його команда планує зменшити увагу громадськості до участі Америки у війні в Україні. 

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Політики мають намір звертатися до електорату, заклопотаного економічними проблемами.

Видання наголошує, що справа демократії залишатиметься центральним компонентом передвиборчої кампанії Байдена - як об'єднуюча нитка для обговорення всього, від України і Дональда Трампа до абортів, безпеки зброї та освіти. 

Білий дім і помічники у передвиборчій кампанії заявили, що не передбачають безперервного піару, спрямованого на посилення підтримки війни в Україні в найближчі місяці.

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Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена заявив, що, "тепер, коли Конгрес ухвалив додатковий закон, це, природно, не є таким актуальним питанням".

І все ж, демократи і віддані трансатлантисти, які погоджуються з думкою Байдена, здебільшого вважають, що найважливішим елементом подальшої підтримки України і НАТО з боку США є те, що президент залишиться на другий термін. Тому для них є сенс акцентувати увагу на інших питаннях, які більше турбують американських виборців.

Теми: БайденСША
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