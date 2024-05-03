Кемерон: Україна має право використовувати зброю Британії по цілях у Росії

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пообіцяв у четвер три мільярди фунтів стерлінгів ($3,74 млрд) щорічної військової допомоги Україні "стільки, скільки буде потрібно", додавши, що Лондон не заперечує проти використання зброї всередині Росії.

Джерело: Кемерон в інтерв'ю Reuters

Деталі: Кемерон також заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для нанесення ударів по цілях на території Росії, і що Київ має вирішувати, чи робити це.

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Пряма мова: "Україна має таке право. Так само, як Росія завдає ударів всередині України, ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищає себе.

Ми будемо давати три мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде потрібно. Ми просто вичерпали все, що могли, щодо надання обладнання.

Дещо з цього (обладнання) фактично прибуває в Україну сьогодні, поки я тут".

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Ще деталі: Кемерон, який очолював Велику Британію у 2010 та 2016 роках як прем'єр-міністр і лише кілька місяців тому повернувся у політику, зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським під час свого другого візиту до Києва в якості міністра закордонних справ.

Найвищий британський дипломат привітав виділення Конгресом США довгоочікуваного пакету допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів: "Це абсолютно важливо не лише з точки зору зброї, яку він принесе, але й з точки зору морального духу, який він принесе людям тут, в Україні".

Однак Кемерон не відповів прямо на запитання, як, на його думку, можливе переобрання лідера республіканців Дональда Трампа до Білого дому може вплинути на підтримку України з боку США: "Не нам вирішувати, кого американці оберуть своїм президентом - ми будемо працювати з тим, хто це буде", додавши, що стратегія союзників України має полягати в тому, щоб Україна мала перевагу до моменту виборів у США в листопаді.