ISW: Путін карає Шойгу за нездатність досягти військових цілей Кремля

Очільник Росії Володимир Путін 2 травня зустрівся з губернатором Тульської області, афілійованим з "ПВК Вагнера", Олексієм Дюміним. Це вказує на те, що Путін, можливо, прагне зменшити владу міністра оборони Росії Сергія Шойгу, врівноважити його з конкурентами та покарати за нездатність досягти військових цілей Кремля.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Дюмін, зокрема, поінформував Путіна про внесок Тульської області в повномасштабне вторгнення Росії в Україну в президентській резиденції в Ново-Огарьово Московської області.

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Дюмін зосередився на трьох темах: підтримка і забезпечення житлом учасників бойових дій в Україні, вдосконалення російської оборонно-промислової бази і поліпшення медичної системи в Тульській області.

Звіт Дюміна виглядав, як спроба завоювати прихильність Путіна після того, як він втратив її під час заколоту ватажка "ПВК Вагнера" Євгена Пригожина наприкінці червня 2023 року.

Дюмін неодноразово ставав на бік Пригожина у 2022 і 2023 роках, сподіваючись замінити самого міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

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Путін, ймовірно, навмисно оприлюднив свою зустріч з Дюміним після гучного арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова 24 квітня і перед президентською інавгурацією 7 травня, щоб покарати очолюване Шойгу Міноборони за нездатність досягти військових цілей Кремля.

Зустріч Путіна і Дюміна викликала значну кількість дискусій у російському інформаційному просторі: численні блогери та політичні коментатори зазначали, що зустріч відбулася в період між арештом Іванова та очікуваними перестановками в уряді після інавгурації.

Російські інсайдерські джерела припускали, що Кремль може призначити Дюміна на нову роль, пов'язану з російським ОПК.

Російські інсайдерські джерела також інтерпретували заяву Шойгу від 1 травня про те, що Росії необхідно збільшити кількість і якість озброєння та військової техніки для "підтримки необхідного темпу наступу" під час наради в Об'єднаному штабі "Спеціальної військової операції" в ніч на 1 травня, як пряму атаку на певних російських політичних діячів.

Російське інсайдерське джерело також стверджувало 1 травня, що Шойгу піддав різкій критиці Мантурова, "Ростех" і заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва у відповідь на арешт Іванова.

Повідомлялося, що Шойгу мав особливо близькі стосунки з Івановим, і що арешт Іванова разом із раптовим поверненням на передній план Дюміна може свідчити про те, що Кремль незадоволений роботою Шойгу. Одне з російських джерел, однак, оцінило, що відставка Шойгу у 2024 році малоймовірна.

Зустріч Путіна і Дюміна також свідчить про те, що Путін, ймовірно, є відповідальною особою, яка приймала рішення про арешт Іванова.

ISW спостерігає, що Путін регулярно ротує чиновників і військових командирів, які користуються його прихильністю, сподіваючись стимулювати різні фракції до досягнення його цілей.

Ключові висновки ISW за 2 травня: