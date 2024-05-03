ISW: Путін карає Шойгу за нездатність досягти військових цілей Кремля
Очільник Росії Володимир Путін 2 травня зустрівся з губернатором Тульської області, афілійованим з "ПВК Вагнера", Олексієм Дюміним. Це вказує на те, що Путін, можливо, прагне зменшити владу міністра оборони Росії Сергія Шойгу, врівноважити його з конкурентами та покарати за нездатність досягти військових цілей Кремля.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Дюмін, зокрема, поінформував Путіна про внесок Тульської області в повномасштабне вторгнення Росії в Україну в президентській резиденції в Ново-Огарьово Московської області.
Дюмін зосередився на трьох темах: підтримка і забезпечення житлом учасників бойових дій в Україні, вдосконалення російської оборонно-промислової бази і поліпшення медичної системи в Тульській області.
Звіт Дюміна виглядав, як спроба завоювати прихильність Путіна після того, як він втратив її під час заколоту ватажка "ПВК Вагнера" Євгена Пригожина наприкінці червня 2023 року.
Дюмін неодноразово ставав на бік Пригожина у 2022 і 2023 роках, сподіваючись замінити самого міністра оборони Росії Сергія Шойгу.
Путін, ймовірно, навмисно оприлюднив свою зустріч з Дюміним після гучного арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова 24 квітня і перед президентською інавгурацією 7 травня, щоб покарати очолюване Шойгу Міноборони за нездатність досягти військових цілей Кремля.
Зустріч Путіна і Дюміна викликала значну кількість дискусій у російському інформаційному просторі: численні блогери та політичні коментатори зазначали, що зустріч відбулася в період між арештом Іванова та очікуваними перестановками в уряді після інавгурації.
Російські інсайдерські джерела припускали, що Кремль може призначити Дюміна на нову роль, пов'язану з російським ОПК.
Російські інсайдерські джерела також інтерпретували заяву Шойгу від 1 травня про те, що Росії необхідно збільшити кількість і якість озброєння та військової техніки для "підтримки необхідного темпу наступу" під час наради в Об'єднаному штабі "Спеціальної військової операції" в ніч на 1 травня, як пряму атаку на певних російських політичних діячів.
Російське інсайдерське джерело також стверджувало 1 травня, що Шойгу піддав різкій критиці Мантурова, "Ростех" і заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва у відповідь на арешт Іванова.
Повідомлялося, що Шойгу мав особливо близькі стосунки з Івановим, і що арешт Іванова разом із раптовим поверненням на передній план Дюміна може свідчити про те, що Кремль незадоволений роботою Шойгу. Одне з російських джерел, однак, оцінило, що відставка Шойгу у 2024 році малоймовірна.
Зустріч Путіна і Дюміна також свідчить про те, що Путін, ймовірно, є відповідальною особою, яка приймала рішення про арешт Іванова.
ISW спостерігає, що Путін регулярно ротує чиновників і військових командирів, які користуються його прихильністю, сподіваючись стимулювати різні фракції до досягнення його цілей.
Ключові висновки ISW за 2 травня:
- Українські розвідники визначили три спроби Росії дестабілізувати Україну та досягти перемоги, а представники української та американської розвідки надали оцінки ситуації на полі бою, які узгоджуються з попередніми прогнозами ISW про те, що російські війська можуть взяти Часів Яр, але дуже малоймовірно, що вони захоплять великі українські міста.
- Заступник начальника Головного управління військової розвідки (ГУР) України генерал-майор Вадим Скібіцький оцінив, що російські війська, ймовірно, почнуть наступальну операцію в напрямку Харківської та Сумської областей наприкінці травня або на початку червня 2024 року, але російські війська не зможуть захопити Харків або Суми.
- Скібіцький зазначив, що Кремль розглядає інформаційні операції як другу лінію боротьби за перемогу над Україною, і що нинішні російські інформаційні операції значною мірою зосереджені на підриві українських мобілізаційних зусиль та легітимності президента України Володимира Зеленського.
- Скібіцький підкреслив, що третім напрямком зусиль Росії, спрямованих на перемогу в Україні, є кампанія з дипломатичної ізоляції України, що триває.
- Державний департамент США оголосив 1 травня, що встановив, що російські війська порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї (КЗХЗ), підписантом якої є Росія.
- Президент Росії Володимир Путін зустрівся з губернатором Тульської області, який повязаний з "ПВК Вагнера", Олексієм Дюміним 2 травня. Це додатково вказує на те, що Путін, можливо, прагне зменшити владу міністра оборони Росії Сергія Шойгу, збалансувавши його з конкурентами.
- Путін, ймовірно, навмисно оприлюднив свою зустріч з Дюміним після гучного арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова 24 квітня і перед президентською інавгурацією 7 травня, щоб покарати очолюване Шойгу Міноборони за нездатність досягти військових цілей Кремля.
- Зустріч Путіна і Дюміна свідчить про те, що Путін, ймовірно, є відповідальною особою за рішення про арешт Іванова.
- Нещодавні репресії російського уряду проти мігрантів з Центральної Азії, які живуть у Росії та в'їжджають до неї після нападу в "Крокус Сіті Холі" 22 березня, схоже, погіршують киргизько-російські відносини на додаток до таджицько-російських.
- Парламент Грузії ухвалив закон про "іноземних агентів" за російським зразком у другому читанні 1 травня на тлі тривалих протестів проти цього закону в Тбілісі.
- Нещодавно російські війська здійснили підтверджене просування на захід від Авдіївки.
- Російські військові могли завербувати численних ув'язнених, засуджених за тяжкі злочини, восени 2023 року.