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Керченський міст у 2022 році підірвали твердим ракетним паливом – Комерсант

Олена ІвашківП'ятниця, 3 травня 2024, 06:24
Керченський міст у 2022 році підірвали твердим ракетним паливом – Комерсант
Кримський міст, фото: РосЗМІ

Для підриву Керченського мосту у жовтні 2022 року використовувався саморобний вибуховий пристрій потужністю, еквівалентною 10 тоннам тротилу. В його основі було тверде ракетне паливо, заховане у бобіни поліетиленової плівки.

Джерело: російське видання "Комерсант" з посиланням на матеріали слідства

Деталі: За даними російського слідства, на початку серпня 2022 року плівка на 22 палетах, що важила 22,7 тонни, була відправлена ​​з Одеси до болгарського міста Русе. Звідти поїхала до грузинського Поті, а потім до Єревану. Поки плівка знаходилася в єреванському терміналі "Трансальян", вантаж розмитнили, замінивши після цього частину супровідних документів.

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4 жовтня плівку на автомобілі DAF було перевезено через грузино-російський кордон у пункті пропуску "Верхній Ларс", а за два дні доставлено на оптову базу в Армавірі (Краснодарський край). Там палети завантажили в машину International ProStar із причепом, якою керував громадянин Росії Махір Юсубов (він не знав про плани). Водій мав доставити плівку від ульянівського ТОВ ПЕК-34 на адресу зареєстрованого у Сімферополі ТОВ "Екстра". Такі складні переміщення, йдеться в матеріалах справи, були необхідні для того, щоб послабити до вантажу увагу силовиків.

Російські експерти вважають, що для детонації вибухової суміші використовувалася вибухова речовина іноземного виробництва на основі гексогену.

У свою чергу, детонатор, також прихований під плівкою, спрацював від сигналу GPS-навігатора "у момент проходження заздалегідь заданої точки маршруту". Це був 156-й кілометр ділянки автомобільної дороги Новоросійськ-Керч.

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Внаслідок вибуху стався обвал двох прольотів мосту, що з'єднують 235-у та 236-у опори, а також пошкоджено 17 вагонів-цистерн вантажного поїзда.

Російський Слідчий комітет вважає, що цей вибух організувала Служба безпеки України.

Теми: Крим
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