Сили оборони знешкодили 1 270 окупантів і 22 танки за добу
П'ятниця, 3 травня 2024, 07:57
ЗСУ продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знешкодили 1 270 окупантів і знищили 181 одиницю техніки.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 03.05.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 472 140 (+1 270) осіб,
- танків − 7 354 (+22) од,
- бойових броньованих машин − 14 129 (+33) од,
- артилерійських систем − 12 102 (+58) од,
- РСЗВ − 1 053 (+0) од,
- засобів ППО − 786 (+2) од,
- літаків − 348 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 580 (+19) од,
- крилатих ракет − 2 126 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 266 (+42) од,
- спеціальної техніки − 1 993 (+5) од.
Дані уточнюються.