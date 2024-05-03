В окупованому Бердянську пролунав вибух і спалахнула пожежа − МВА
П'ятниця, 3 травня 2024, 08:46
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області ввечері 2 травня пролунав вибух і спалахнула масштабна пожежа.
Джерело: голова Бердянської військової адміністрації Вікторія Галіцина у Telegram
Пряма мова Галіциної: "Пожежа у Бердянську. Близько 20:20 мешканці Бердянська чули вибух, після чого вогонь розгорівся локаційно в мікрорайоні Колонія".
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Деталі: Голова МВА додала, що наразі чекають на уточнену інформацію.
Водночас у соцмережах повідомляють, що в цьому районі розташований завод Дормаш, де раніше окупанти ремонтували свою військову техніку.