В окупованому Бердянську пролунав вибух і спалахнула пожежа − МВА

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області ввечері 2 травня пролунав вибух і спалахнула масштабна пожежа.

Джерело: голова Бердянської військової адміністрації Вікторія Галіцина у Telegram

Пряма мова Галіциної: "Пожежа у Бердянську. Близько 20:20 мешканці Бердянська чули вибух, після чого вогонь розгорівся локаційно в мікрорайоні Колонія".

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Деталі: Голова МВА додала, що наразі чекають на уточнену інформацію.

Водночас у соцмережах повідомляють, що в цьому районі розташований завод Дормаш, де раніше окупанти ремонтували свою військову техніку.