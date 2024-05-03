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У Чехії не вітають ухилянтів з України − МЗС

Ірина Балачук, Іванна КостінаП'ятниця, 3 травня 2024, 09:55
У Чехії не вітають ухилянтів з України − МЗС
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Фото з Facebook

У Чехії не підтримують тих українських чоловіків, які намагаються уникнути військового призову, заявив міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky

Пряма мова Ліпавського: "Я розумію проблему виїзду українських чоловіків призовного віку. Чехія вже давно підтримує українських біженців, і ми приймаємо їх на своїй території. Але не тих, хто намагається уникнути призовного обов'язку".

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Деталі: Повідомляється, що наразі в Чехії перебувають 94 643 чоловіки віком від 18 до 65 років, які мають тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Але можливості держави обмежені, коли справа стосується обов’язкового повернення.

Пряма мова експертки з міжнародного права з юридичного факультету Карлового університету Вери Гонускової: "Чеська держава не має для цього правових підстав. Вона не може позбавити когось тимчасового захисту лише тому, що вона так вирішила".

Теоретичний вихід вона бачить у тому, що Україна надсилає повістку, а за кордоном особа її не виконує. Тоді Україна могла б притягнути до кримінальної відповідальності такого громадянина та вимагати його екстрадиції з-за кордону за вчинення злочину.

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Ще одним шляхом може бути обмеження у видачі паспортів, до якого нещодавно вдалася українська влада.

Пряма мова речника Управління зовнішньої поліції Йозефа Урбана: "Кожен українець, який має у нас тимчасовий захист, зобов’язаний підтвердити це дійсним проїзним документом, де він має тимчасовий захист. Якщо він цього не зробить, йому загрожує штраф до п’яти тисяч крон і можливість адміністративного провадження з метою депортації".

Деталі: Водночас видання нагадує, що термін дії паспорта – 10 років, тому очікувати масового повернення українців на батьківщину в найближчому майбутньому не варто.

Передісторія:

  • Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.
  • Польський міністр внутрішніх справ Марчин Кервінський раніше анонсував, що уряд Польщі врахує рішення України про призупинення консульських послуг для чоловіків 18-60 років у загальному рішенні щодо продовження тимчасового захисту для українців.
  • В Естонії заявили, що не будуть висилати українських чоловіків з протермінованими паспортами.

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Теми: Чехіяухилянти
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