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Італія планує надати Україні пакет допомоги із ППО SAMP/T - ЗМІ

Іванна Костіна, Євген КізіловП'ятниця, 3 травня 2024, 11:03
Італія планує надати Україні пакет допомоги із ППО SAMP/T - ЗМІ
італійська система ппо SAMP/T. Фото: Getty Images

Уряд Італії збирається затвердити 9-й пакет військової допомоги для України до саміту "Групи семи" 13 червня. До нього увійде система ППО SAMP/T.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на італійську газету La Repubblica

Деталі: Уряд на чолі з Джорджією Мелоні вирішив схвалити дев’ятий міжміністерський указ про військову допомогу Україні, включаючи систему протиповітряної оборони SAMP/T.

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В Італії є п’ять таких систем, і Рим має намір передати Україні систему, яку він позичав Словаччині. Ще частину систем використають для захисту місця проведення саміту G7.

Новий пакет допомоги також включатиме артилерію.

За даними джерел видання, проти виступає "Ліга" Маттео Сальвіні, але пакет має набрати достатню кількість голосів на свою підтримку у парламенті.

ВІДЕО ДНЯ

На початку березня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що Італія відкличе з країни систему протиповітряної оборони SAMP/T.

За його словами, без захисту залишаються стратегічні об'єкти, зокрема АЕС. Він додав, що попередній уряд "подарував" Україні працюючу російську систему ППО С-300.

Італійська система ППО SAMP/T замінила американську Patriot минулого року. Словаччина надала Україні С-300 після широкомасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна ідентифікувала 100 систем протиповітряної оборони в країнах-союзниках і просить передати хоча б сім із них для захисту українських міст.

Поки тільки Німеччина оголосила про термінове передання однієї системи Patriot.

Теми: ІталіяУкраїназброявійна
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