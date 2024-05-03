Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Міноборони: У 5 областях, включно з Донецькою, завершують зведення фортифікацій

Ірина БалачукП'ятниця, 3 травня 2024, 11:22
Міноборони: У 5 областях, включно з Донецькою, завершують зведення фортифікацій
Фото mil.gov.ua

Міністерство оборони повідомило, що наразі закінчує зведення фортифікацій у п’яти областях, зокрема, і в Донецькій, де тривають активні бої.

Джерело: Міноборони в Telegram

Дослівно відомство: "Сумська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Харківська області: одразу на пʼяти напрямках будівництво оборонних фортифікацій підходить до завершення".

Реклама:

Деталі: Жодних інших деталей міністерство не повідомило, але на відео видно облаштування підземних бетонних укриттів та так званих "зубів дракона", які покликані сповільнювати наземний наступ ворога.

Теми: Міноборонивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині

фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"

фотоNYT знайшла, де у Білорусі може зберігатись російська ядерна зброя

Байден схвалив передачу Україні військової допомоги на 400 млн доларів

У Румунії назвали, скільки українських чоловіків втекли в цю країну від мобілізації

Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків, що збирали гроші на снаряди Україні

Усі новини...
Окупанти вранці вдарили по Кураховому: убили двох людей
В ОП відхилили петицію про розблокування іноземної зброї для "Азову"
Британська розвідка: Росіяни розосередили 40 літаків після удару по аеродрому "Кущевська"
З 4 травня ВЛК не вказуватимуть "обмежено придатний"
Останні новини
07:49
ОВА: За добу окупанти 380 разів вдарили по Запорізькій області
07:27
відеоВ Ростовській області Росії на залізниці горить цистерна з паливом
06:30
ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині
05:28
фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"
04:22
Атеш: Одне з відділень 44 армійського корпусу ЗС РФ відмовилося атакувати Харківщину
03:22
відеоЦієї ночі вибухи лунали у Бєлгородській та Курській областях
02:13
Пентагон "буквально перевертає небо і землю", щоб швидко доставити зброю в Україну
01:10
Центр дослідження енергетики: Україна використовує 12 ГВт електрогенерації, 8 з них просить у сусідів
00:15
оновлюєтьсяХарків знову під ракетним обстрілом: пролунали вибухи
00:10
У прокат вийшов байопік про письменників Розстріляного відродження "Будинок "Слово": огляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: