Міноборони: У 5 областях, включно з Донецькою, завершують зведення фортифікацій
П'ятниця, 3 травня 2024, 11:22
Міністерство оборони повідомило, що наразі закінчує зведення фортифікацій у п’яти областях, зокрема, і в Донецькій, де тривають активні бої.
Джерело: Міноборони в Telegram
Дослівно відомство: "Сумська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Харківська області: одразу на пʼяти напрямках будівництво оборонних фортифікацій підходить до завершення".
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Деталі: Жодних інших деталей міністерство не повідомило, але на відео видно облаштування підземних бетонних укриттів та так званих "зубів дракона", які покликані сповільнювати наземний наступ ворога.