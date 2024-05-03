Міноборони: У 5 областях, включно з Донецькою, завершують зведення фортифікацій

Міністерство оборони повідомило, що наразі закінчує зведення фортифікацій у п’яти областях, зокрема, і в Донецькій, де тривають активні бої.

Джерело: Міноборони в Telegram

Дослівно відомство: "Сумська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Харківська області: одразу на пʼяти напрямках будівництво оборонних фортифікацій підходить до завершення".

Реклама:

Деталі: Жодних інших деталей міністерство не повідомило, але на відео видно облаштування підземних бетонних укриттів та так званих "зубів дракона", які покликані сповільнювати наземний наступ ворога.