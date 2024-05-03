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Смерть українця в Будапешті: МЗС розкрило деталі

Христина Бондарєва, Євген КізіловП'ятниця, 3 травня 2024, 12:10
Смерть українця в Будапешті: МЗС розкрило деталі
ілюстративне фото. Getty Images

Українець загинув від ножового поранення під час сварки з громадянином Казахстану в угорській столиці Будапшт.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС України

Деталі: За інформацією посольства України в Угорщині, в результаті ножового поранення загинув громадянин України 1975 року народження, зазначили у пресслужбі.

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Інцидент стався внаслідок сварки в гуртожитку для працівників автотранспортної компанії. Підозрюваний у вчиненні злочину громадянин Казахстану затриманий, ведуться слідчі дії.

"Посольство встановлює зв’язок із родичами загиблого та перебуває на постійному контакті зі слідчими органами Угорщини", – повідомили у пресслужбі МЗС.

Напередодні поліція Будапешта повідомила, що затримала 44-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві 48-річного українця. Про сутичку, внаслідок якої загинув українець, угорській поліції стало відомо 1 травня.

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Угорське RTL Híradó повідомило, що обидва чоловіки працювали водіями вантажівок.

Нагадаємо: Нещодавно сталось кілька резонансних вбивств українців за кордоном. Двоє українських військових загинули у квітні у німецькій Баварії внаслідок ножових поранень, 57-річному підозрюваному росіянину обрали запобіжний захід

Теми: УгорщинавбивствоУкраїнанадзвичайна подія
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