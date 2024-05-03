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Британія та Україна націлились на 100-річне партнерство: Кемерон у Києві розпочав переговори

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 3 травня 2024, 12:24
Британія та Україна націлились на 100-річне партнерство: Кемерон у Києві розпочав переговори
Девід Кемерон, фото: Getty Images

Глава МЗС Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства, це буде це зовсім нова угода для поглиблення взаємин між обома країнами.

Джерело: посольство Британії в Україні, передає "Європейська правда"

Дослівно: "Міністр розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства – нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого".

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Деталі: За словами глави дипломатії Британії,"ми всі повинні робити більше, щоб забезпечити Україні те, що їй потрібно для перемоги".

Передісторія:

  • Прем'єр Британії Ріші Сунак у січні під час виступу у британському парламенті наголосив, що його країна будує нове партнерство з Україною, розраховане на 100 і більше років.
  • Посол Британії в Україні Мартін Гарріс розповідав у інтерв’ю "ЄП", що цим Лондон хоче сказати, що Україна буде через 100 років.
  • Як повідомляла "ЄП", під час візиту до Києва напередодні Кемерон пообіцяв, що Британія буде виділяти Україні три мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги, і це буде відбуватися "стільки, скільки буде потрібно".
  • Кемерон також заявив агентству Reuters, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Росії.

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Теми: Велика БританіяУкраїна
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