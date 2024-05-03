ГУР проти російського "Тора": HIMARS спалив пускову ворожого ЗРК
П'ятниця, 3 травня 2024, 13:46
На Запорізькому напрямку бійці підрозділу активних дій Головного управління розвідки МОУ спільно із операторами HIMARS виявили та знищили пускову установку зенітного ракетного комплексу "Тор".
Джерело: пресслужба ГУР МО України
Деталі: Розвідники зазначають, що коригував роботу ракетників безпілотний комплекс PD-2, придбаний за донати благодійників фонду "Повернись живим".
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