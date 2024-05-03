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ГУР проти російського "Тора": HIMARS спалив пускову ворожого ЗРК

Валентина РоманенкоП'ятниця, 3 травня 2024, 13:46
ГУР проти російського Тора: HIMARS спалив пускову ворожого ЗРК
скриншот

На Запорізькому напрямку бійці підрозділу активних дій Головного управління розвідки МОУ спільно із операторами HIMARS виявили та знищили пускову установку зенітного ракетного комплексу "Тор".

Джерело: пресслужба ГУР МО України

Деталі: Розвідники зазначають, що коригував роботу ракетників безпілотний комплекс PD-2, придбаний за донати благодійників фонду "Повернись живим".

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Теми: ГУРвійна
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