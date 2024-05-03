Британська розвідка: Росіяни розосередили 40 літаків після удару по аеродрому "Кущевська"
За даними Британської розвідки, після атаки на аеродром "Кущевська", росіяни розосередили приблизно 40 літаків різних типів на численних аеродромах далі від лінії фронту.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на щоденний огляд Міноборони Британії стосовно російсько-української війни
Деталі: Як наголосили британські оглядачі, вплив цього розосередження навряд чи буде відразу очевидним або драматичним. Однак Україна вже продемонструвала здатність завдавати ударів значно далі вглиб Росії, ніж ці точки розосередження.
Те, що Росія пішла на ці заходи, означає, що тривалість вильотів її літаків доведеться збільшити, щоб зберегти таку ж постійність на полі бою, як була дотепер.
Це, своєю чергою, вимагатиме використовувати більше палива та збільшить витрати, а також – навантаження на екіпажі.
Передісторія:
- 30 квітня у Міноборони Британії допустили, що атака України на російський аеродром "Кущевська" на Кубані змусить Росію розосередити винищувачі та перерозподілити засоби протиповітряної оборони.
- Також британська розвідка оцінила російські втрати у повномасштабній війні проти України у 450 тисяч вбитими і пораненими.