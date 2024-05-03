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Британська розвідка: Росіяни розосередили 40 літаків після удару по аеродрому "Кущевська"

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 3 травня 2024, 13:47
Британська розвідка: Росіяни розосередили 40 літаків після удару по аеродрому Кущевська
Фото: Getty Images

За даними Британської розвідки, після атаки на аеродром "Кущевська", росіяни розосередили приблизно 40 літаків різних типів на численних аеродромах далі від лінії фронту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на щоденний огляд Міноборони Британії стосовно російсько-української війни

Деталі: Як наголосили британські оглядачі, вплив цього розосередження навряд чи буде відразу очевидним або драматичним. Однак Україна вже продемонструвала здатність завдавати ударів значно далі вглиб Росії, ніж ці точки розосередження.

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Те, що Росія пішла на ці заходи, означає, що тривалість вильотів її літаків доведеться збільшити, щоб зберегти таку ж постійність на полі бою, як була дотепер.

Це, своєю чергою, вимагатиме використовувати більше палива та збільшить витрати, а також – навантаження на екіпажі.

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Теми: розвідкаРосіявійнаавіа
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