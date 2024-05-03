РФ вдарила по Харкову КАБами: загинула жінка, ще двоє людей постраждали
Російські війська вдень 3 травня вдарили керованими авіаційними бомбами по Харкову. Влучили у приватний сектор Холодногірського району, внаслідок чого загинула жінка, ще двоє чоловіків постраждали. Також ушкоджено трамвай, який курсував неподалік — без постраждалих.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова Синєгубова: "Зафіксовано удари по Холодногірському району Харкова. Попоредньо - КАБ. Є загорання приватного будинку".
Деталі: За його словами, наразі відомо про одну загиблу та двох постраждалих чоловіків.
Терехов також уточнив, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами. Згодом він додав, що зруйновано кілька будинків, під завалами знаходяться люди. "Триває пошуково-рятувальна операція", - зазначив він.
Оновлено: Пізніше Синєгубов написав, що загинула 82-річна жінка, яка внаслідок інсульту 8 років була прикута до ліжка. Також 66-річний чоловік зазнав травми від вибухової хвилі, а 78-річний чоловік — отримав гостру реакцію на стресс.
Крім того, окупнати зруйнували 3 будинки, ще 12 пошкоджені. Вибуховою хвилею заділо трамвай, який курсував неподалік — без постраждалих.