РФ вдарила по Харкову КАБами: загинула жінка, ще двоє людей постраждали

Російські війська вдень 3 травня вдарили керованими авіаційними бомбами по Харкову. Влучили у приватний сектор Холодногірського району, внаслідок чого загинула жінка, ще двоє чоловіків постраждали. Також ушкоджено трамвай, який курсував неподалік — без постраждалих.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

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Пряма мова Синєгубова: "Зафіксовано удари по Холодногірському району Харкова. Попоредньо - КАБ. Є загорання приватного будинку".

Наслідки російського обстрілу. фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За його словами, наразі відомо про одну загиблу та двох постраждалих чоловіків.

Наслідки російського обстрілу. фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Терехов також уточнив, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами. Згодом він додав, що зруйновано кілька будинків, під завалами знаходяться люди. "Триває пошуково-рятувальна операція", - зазначив він.

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Наслідки російського обстрілу. фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Оновлено: Пізніше Синєгубов написав, що загинула 82-річна жінка, яка внаслідок інсульту 8 років була прикута до ліжка. Також 66-річний чоловік зазнав травми від вибухової хвилі, а 78-річний чоловік — отримав гостру реакцію на стресс.

Крім того, окупнати зруйнували 3 будинки, ще 12 пошкоджені. Вибуховою хвилею заділо трамвай, який курсував неподалік — без постраждалих.