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Мати топ-посадовця СБУ придбала елітну нерухомість, у спецслужбі кажуть: заощадила

Євген КізіловП'ятниця, 3 травня 2024, 15:22
Мати топ-посадовця СБУ придбала елітну нерухомість, у спецслужбі кажуть: заощадила
Глава економічного управління СБУ Анатолій Лойф. фотоколаж: Слідство.Інфо

Мати очільника економічного управління СБУ Анатолія Лойфа, яка працює звичайною викладачкою, несподівано "заробила" понад 1 мільйон гривень і стала власницею елітної нерухомості.

Джерело: розслідування проєкту "Слідство.Інфо"

Пряма мова авторів розслідування: "Просто диво, якими успішними ФОПами стають близькі родичі СБвців, коли їм треба купити якусь лакшері-нерухомість! Наша нова історія - про мати очільника економічного управління СБУ Анатолія Лойфа. Вона - проста викладачка закарпатського медичного коледжу. І раптом жінка заробила понад 1 мільйон гривень як ФОП".

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Деталі: За інформацією журналістів, у коледжі, де працює Ганна Лойф, нічого не знають про її підприємницьку діяльність та кажуть, що у них таке не практикують.

Повідомляється, що саме тоді, коли Лойф заробила мільйон, вона вирішила придбати квартиру на 150 кв. м у лакшері-ЖК у Печерському районі в центрі Києва, у тому самому, де живе сім’я іншого керівника з СБУ Іллі Вітюка, який ще донедавна очолював департамент кібербезпеки відомства і чия дружина обзавелася квартирою за понад 20 мільйонів гривень.

 
Житловий комплекс на Печерську, де придбала квартиру Ганна Лойф. Фото: скриншот з відео Слідства.Інфо

Більше того, у Ганни Лойф, як з'ясували розслідувачі, є ще недобудований котедж під Києвом у котеджному містечку Рославичі, будівництво якого почалося у 2023 році.

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Недобудований котедж Ганни Лойф. Фото: скриншот з відео Слідства.Інфо

За підрахунками Слідство.Інфо, вартість цих двох об'єктів нерухомості може сягати 16 мільйонів гривень.

Мешкає і працює мати СБвця у містечку Берегове Закарпатської області, і журналістам не вдалося з'ясувати, навіщо їй нерухомість в столиці.

Водночас вони звертають увагу, що у самого  Анатолія Лойфа немає зареєстрованої нерухомості.

Ані посадовець, ані його родичі не коментують свої статки.

Повідомляється також, що Анатолій Лойф на своїй посаді в СБУ є наступником Артема Шила, справу проти якого зараз розглядає Вищий антикорупційний суд. Шила звинувачують в організації схеми з постачання "Укрзалізниці" трансформаторів за завищеними цінами.

На запит журналістів в СБУ пояснили, що мати Лойфа придбала лише землю під котеджем, натомість будівництво будинку профінансувала третя особа (ФОП) "для подальшого продажу та розподілу прибутку".

Щодо квартири у столичному ЖК преміумкласу, в СБУ зазначають, що мати посадовця змогла придбати її за рахунок продажу попередньої нерухомості, своїх заробітків як ФОП та "власних багаторічних заощаджень".

Водночас, як стверджують журналісти, у декларації чоловіка Ганни Лойф, який раніше працював на митниці, такі заощадження не зазначені.

Теми: СБУкорупціянерухомість
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