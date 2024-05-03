Донеччина під вогнем окупантів: росіяни вбили 3 та поранили 5 мирних жителів

Російські окупаційні війська у четвер 3 травня активно обстрілюють Донеччину: наразі відомо про 3 загиблих і 5 поранених.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Зранку 3 травня 2024 року окупаційні війська РФ обстрілюють Покровський та Бахмутський райони. У місті Кураховому, яке ворог, ймовірно, обстріляв з використанням РСЗВ "Ураган", загинуло двоє цивільних. Також поранено жінку й чоловіка 33 і 48 років.

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Крім того, під приціл російських військових потрапило місто Часів Яр, де від атаки FPV-дрону на вулиці загинув 55-річний житель, ще двоє громадян віком 46 й 53 роки отримали травми.

Також на власному подвір’ї внаслідок артилерійського обстрілу села Нетайлове зазнав тілесних ушкоджень 71-річний пенсіонер. Його шпиталізували для надання медичної допомоги.