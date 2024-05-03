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РосЗМІ: В Україні ліквідували російського спецназівця, який вбивав мирних ще у Чечні

Анастасія ПроцП'ятниця, 3 травня 2024, 16:27
РосЗМІ: В Україні ліквідували російського спецназівця, який вбивав мирних ще у Чечні
Едуард Ульман. Фото: російські ЗМІ

Російські ЗМІ пишуть, що в Україні ліквідували капітана спецназу ГРУ Едуарда Ульмана, якого звинуватили в розстрілі мирних жителів у Чечні. Він переховувався від правосуддя 17 років.

Джерело: "Важные истории", Meduza

Деталі: Повідомляється, що у січні 2002 року в Шатойському районі Чечні група спецпризначенців стратила і спалила шість мирних жителів, серед яких була вагітна жінка. Командував групою Едуард Ульман.

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Як пише Meduza, розвідгрупа 641-го загону спецназу ГРУ під керівництвом Ульмана обстріляла автомобіль "УАЗ", водій якого відмовився виконати їхню вимогу і зупинитися. 

"У результаті один із чеченців, які перебували в машині, - директор однієї з місцевих шкіл - загинув, ще двоє були поранені. З'ясувалося, що це були мирні жителі, а не бойовики. Метою операції російських військових було затримання бойовика Хаттаба, який переховувався в одному із сіл разом із загоном із 15 осіб". 

Військовослужбовців двічі виправдав суд присяжних, пояснюючи це тим, що вони діяли в бойових умовах і виконували наказ. Верховний суд обидва рази скасовував виправдувальний вирок за клопотанням родичів загиблих.

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У червні 2007 року Північно-Кавказький окружний військовий суд Ростовської області засудив Ульмана до 14 років колонії суворого режиму за вбивство мирних жителів.

Втім, сам Ульман свій вирок не почув, оскільки ще у квітні того ж року зник разом з іншими обвинуваченими. Їх оголосили у федеральний розшук. 

В результаті реальний термін отримав лише один, Олексій Перелевський, який наказав розстріляти мирних жителів.

Теми: Росіявійна
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