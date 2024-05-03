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По всій Україні знову була тривога: вдруге злітав МіГ-31К

Валентина РоманенкоП'ятниця, 3 травня 2024, 18:38
По всій Україні знову була тривога: вдруге злітав МіГ-31К
МіГ-31К. ілюстративне фото з Вікіпедії

На всій території України ввечері 3 травня оголосили повітряну тривогу через зліт в РФ потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", вони тривала пів години.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Дослівно: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)".

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Оновлено: За 32 хвилини було оголошено відбій.

Що передувало: По всій території України о 15.07 3 травня оголошували повітряну тривогу через активність російської авіації, зокрема МіГ-31К. Вона тривала 26 хвилин.

Теми: повітряна тривога
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