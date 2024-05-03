СБУ закликає обмежити відвідування масових заходів на Великдень
П'ятниця, 3 травня 2024, 18:45
Служба безпеки України закликала громадян дотримуватися заходів безпеки під час Великодня.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: У відомстві кажуть, що окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності проти нашої держави.
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Так, наприклад, ворог постійно залучає власну агентуру для вчинення провокацій у різних сферах громадського життя, зокрема у міжконфесійних відносинах.
Також ворог активно залучає поплічників для коригування ворожого вогню по цивільній інфраструктурі. Серед потенційних цілей – місця масового перебування людей.
Дослівно: Відтак Служба безпеки закликає громадян напередодні та у період відзначення Великодня:
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- обмежити відвідування масових заходів;
- не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;
- дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;
- не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а під час неї перебувати в укриттях;
- повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.