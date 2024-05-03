СБУ закликає обмежити відвідування масових заходів на Великдень

Служба безпеки України закликала громадян дотримуватися заходів безпеки під час Великодня.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: У відомстві кажуть, що окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності проти нашої держави.

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Так, наприклад, ворог постійно залучає власну агентуру для вчинення провокацій у різних сферах громадського життя, зокрема у міжконфесійних відносинах.

Також ворог активно залучає поплічників для коригування ворожого вогню по цивільній інфраструктурі. Серед потенційних цілей – місця масового перебування людей.

Дослівно: Відтак Служба безпеки закликає громадян напередодні та у період відзначення Великодня:

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