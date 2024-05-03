Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

СБУ закликає обмежити відвідування масових заходів на Великдень

Тетяна ОлійникП'ятниця, 3 травня 2024, 18:45
СБУ закликає обмежити відвідування масових заходів на Великдень
getty images

Служба безпеки України закликала громадян дотримуватися заходів безпеки під час Великодня.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: У відомстві кажуть, що окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності проти нашої держави.

Реклама:

Так, наприклад, ворог постійно залучає власну агентуру для вчинення провокацій у різних сферах громадського життя, зокрема у міжконфесійних відносинах.

Також ворог активно залучає поплічників для коригування ворожого вогню по цивільній інфраструктурі. Серед потенційних цілей – місця масового перебування людей.

Дослівно: Відтак Служба безпеки закликає громадян напередодні та у період відзначення Великодня:

ВІДЕО ДНЯ
  • обмежити відвідування масових заходів;
  • не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;
  • дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;
  • не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а під час неї перебувати в укриттях;
  • повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

Теми: святкуванняСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині

фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"

фотоNYT знайшла, де у Білорусі може зберігатись російська ядерна зброя

Байден схвалив передачу Україні військової допомоги на 400 млн доларів

У Румунії назвали, скільки українських чоловіків втекли в цю країну від мобілізації

Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків, що збирали гроші на снаряди Україні

Усі новини...
святкування
Як зібрати великодній кошик і що символізують страви у ньому – розповідає етнолог
Чому треба бути чистим у Чистий четвер? Традиції, обряди та прикмети наших предків
На Великдень у Києві посилять заходи безпеки: загрозу ракетних атак ніхто не знімає
Останні новини
07:49
ОВА: За добу окупанти 380 разів вдарили по Запорізькій області
07:27
відеоВ Ростовській області Росії на залізниці горить цистерна з паливом
06:30
ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині
05:28
фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"
04:22
Атеш: Одне з відділень 44 армійського корпусу ЗС РФ відмовилося атакувати Харківщину
03:22
відеоЦієї ночі вибухи лунали у Бєлгородській та Курській областях
02:13
Пентагон "буквально перевертає небо і землю", щоб швидко доставити зброю в Україну
01:10
Центр дослідження енергетики: Україна використовує 12 ГВт електрогенерації, 8 з них просить у сусідів
00:15
оновлюєтьсяХарків знову під ракетним обстрілом: пролунали вибухи
00:10
У прокат вийшов байопік про письменників Розстріляного відродження "Будинок "Слово": огляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: