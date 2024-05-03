На Дніпропетровщині через російський обстріл постраждав місцевий

Внаслідок ворожого обстрілу Нікопольщини Дніпропетровської області постраждав 44-річний чоловік.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Через ворожу атаку на Нікопольщину постраждав 44-річний чоловік. У нього осколкове поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості"

Реклама:

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: Повідомляється, що протягом дня Росія 11 разів обстріляла Дніпропетровщину. Під ворожий удар потрапили Нікополь, Мирівська і Покровська сільська громади.

Також окупанти пошкодили 13 приватних будинків, 5 господарських споруд, медзаклад, авто і лінії електропередач.