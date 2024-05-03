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На Дніпропетровщині через російський обстріл постраждав місцевий

Анастасія ПроцП'ятниця, 3 травня 2024, 19:25
На Дніпропетровщині через російський обстріл постраждав місцевий
ФОТО: ГОЛОВА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОВА СЕРГІЙ ЛИСАК

Внаслідок ворожого обстрілу Нікопольщини Дніпропетровської області постраждав 44-річний чоловік.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

 
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Через ворожу атаку на Нікопольщину постраждав 44-річний чоловік. У нього осколкове поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості"

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Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: Повідомляється, що протягом дня Росія 11 разів обстріляла Дніпропетровщину. Під ворожий удар потрапили Нікополь, Мирівська і Покровська сільська громади.

Також окупанти пошкодили 13 приватних будинків, 5 господарських споруд, медзаклад, авто і лінії електропередач.

Теми: Дніпропетровська областьобстріл
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