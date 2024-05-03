Армія РФ завдала удару по Кропивницькому району, поранений чоловік

Російська армія увечері 3 травня завдала удару по Кропивницькому району, поранений чоловік.

Джерело: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

Пряма мова: "Внаслідок ракетної атаки в Кропивницькому районі вражені інфраструктурні об‘єкти та приватні будинки.



Серйозне поранення отримав чоловік 1952-го року народження. Його госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу.

Всі відповідні служби працюють на місці події".

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