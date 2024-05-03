Армія РФ завдала удару по Кропивницькому району, поранений чоловік
П'ятниця, 3 травня 2024, 19:37
Російська армія увечері 3 травня завдала удару по Кропивницькому району, поранений чоловік.
Джерело: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович
Пряма мова: "Внаслідок ракетної атаки в Кропивницькому районі вражені інфраструктурні об‘єкти та приватні будинки.
Серйозне поранення отримав чоловік 1952-го року народження. Його госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу.
Всі відповідні служби працюють на місці події".
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