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Армія РФ завдала удару по Кропивницькому району, поранений чоловік

Тетяна ОлійникП'ятниця, 3 травня 2024, 19:37
Армія РФ завдала удару по Кропивницькому району, поранений чоловік
Ілюстративне фото - Getty Images

Російська армія увечері 3 травня завдала удару по Кропивницькому району, поранений чоловік.

Джерело: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

Пряма мова: "Внаслідок ракетної атаки в Кропивницькому районі вражені інфраструктурні об‘єкти та приватні будинки.

Серйозне поранення отримав чоловік 1952-го року народження. Його госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу. 
Всі відповідні служби працюють на місці події". 

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Теми: Кропивницькийвибухракетний удар
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