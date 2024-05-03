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Генштаб: За минулу добу на фронті відбулося 97 зіткнень, найбільше – на Авдіївському напрямку

Анастасія ПроцП'ятниця, 3 травня 2024, 20:07
Генштаб: За минулу добу на фронті відбулося 97 зіткнень, найбільше – на Авдіївському напрямку
фото: Генштаб

За минулу добу на фронті зафіксували 97 бойових зіткнень, ворог завдав 2 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 3 травня

Деталі: На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Кислівка Харківської області; Андріївка, Стельмахівка Луганської області.

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На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак в районі Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області, а також населених пунктів Терни, Торське Донецької області. 

На Бахмутському напрямку захисники відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. 

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 28 атак в районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та західніше Семенівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. 

ВІДЕО ДНЯ

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Водяне Донецької області, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших військ. 

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 6 марних атак на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. 

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління, а підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління противника".

Теми: Генштабвійна
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