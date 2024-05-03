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На фронті загинув громадський активіст Дмитро Лисенко

Анастасія ПроцП'ятниця, 3 травня 2024, 20:33
На фронті загинув громадський активіст Дмитро Лисенко
Загиблий Дмитро Лисенко

У бою на Авдіївському напрямку загинув активіст з Покровська Дмитро Лисенко. 

Джерело: п’ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, народна депутатка Ірина Геращенко

Пряма мова Порошенка: "Дмитро був людиною, з якою багато людей пов’язували майбутнє Донеччини, її відбудову та розвиток. Людиною, яка є символом нового покоління молодих жителів Донеччини: патріотичних, сміливих, розумних, відкритих до світу".

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Деталі: Повідомляється, що Дмитро доєднався до лав ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення. Був бійцем 109 окремої бригади ТРО, мав поранення. У нього залишилася дружина і маленька донечка.

Теми: Донецька область
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