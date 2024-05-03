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Україна перебуває перед новим етапом війни, окупанти готуються до наступу – Зеленський

Тетяна ОлійникП'ятниця, 3 травня 2024, 21:20
Україна перебуває перед новим етапом війни, окупанти готуються до наступу – Зеленський
Володимир Зеленський. Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна з Росією переходить у новий етап на тлі планованого наступу РФ.

Джерело: Зеленський на зустрічі з курсантами у Хмельницькому.

Деталі: За словами президента, росіяни готуються до спроб розширити наступальні дії.

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Пряма мова: "Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроб розширити наступальні дії. І ми всі разом, всі українці, наші воїни, наша держава, наші партнери, ми повинні зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум"

"Ми повинні довести, що окупанту за будь-яких обставин не вдасться досягти його цілей, що б він не робив і як би підло він не діяв. Україна все одно братиме гору".

Теми: війнаЗеленський
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