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NYT: Більша частина допомоги від США надійде в Україну через кілька місяців

Олег Павлюк, Анастасія ПроцП'ятниця, 3 травня 2024, 21:41
NYT: Більша частина допомоги від США надійде в Україну через кілька місяців
Фото: Девід Гуттенфельдер/The New York Times

NYT, посилаючись на свідчення посадовців зі США та Європи, пише, що Сполучені Штати вже передали Україні невеликі партії першої військової допомоги з пакета на 1 мільярд євро, яку оголосили після розблокування фінансування в Конгресі. Проте основна партія зброї з великих пакетів допомоги надійде в Україну через кілька місяців.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал The New York Times

Деталі: NYT стверджує, що вже 28 квітня Україна отримала від США партію протитанкових ракет, снарядів і 155-міліметрових артилерійських снарядів. Друга партія цього американського озброєння прибула в понеділок, 29 квітня.

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Наступного дня до Польщі прибула нова партія ракет-перехоплювачів до системи Patriot із Іспанії, які, за словами іспанського посадовця, "незабаром будуть на українському фронті".

Частина нового озброєння для України почала надходити ще до оголошень, пише NYT. Британське джерело заявило газеті, що частина допомоги з британського пакета, про який прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив 23 квітня, почала надходити вже кілька тижнів тому.

Тим не менш, основна маса зброї з великих пакетів допомоги, які оголосили США, Британія та Німеччина, надійде в Україну через кілька місяців.

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Одна з причин – логістична: бойові машини, катери, сучасні гармати, пускові установки й і системи протиповітряної оборони через їхні розміри їх часто доводиться перевозити морем і потягами з посиленою охороною.

Американський посадовець заявив NYT, що більша частина великого озброєння і навіть частина боєприпасів, буде відправлена зі США і, швидше за все, не буде доставлена до середини літа, а то й пізніше.

Крім того, американська сторона має визначити, звідки саме брати обіцяну Україні техніку так, аби не поставити під загрозу боєздатність підрозділів НАТО, які її використовують.

Президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 млрд доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

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Теми: СШАдопомога Україні
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