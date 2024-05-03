Україна отримає ще шість радарів ППО TRML-4D від виробника

Німецька компанія HENSOLDT, що спеціалізується на виробництві сенсорів, оголосила про постачання в Україну ще шістьох радіолокаційних станцій TRML-4D для посилення протиповітряної оборони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресреліз HENSOLDT від 3 травня

Деталі: Виробник уточнює, що в межах "комплексного пакета замовлень на суму понад 100 мільйонів євро" Україна отримає шість радарів TRML-4D до кінця 2024 року.

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"Наші радари вкрай необхідні українській ППО, і ми пишаємося тим, що зможемо поставити всі системи цього року. Відгуки наших клієнтів підтверджують, наскільки важливою є швидка доступність радарів для захисту їхніх громадян", – прокоментував генеральний директор HENSOLDT Олівер Дьорре.

TRML-4D використовує новітню радіолокаційну технологію AESA, здатну виявляти, відстежувати і класифікувати різні типи повітряних цілей, зосереджуючись на малих, швидких і низьколітаючих і/або маневруючих крилатих ракетах і літаках, а також вертольотах, що зависають у повітрі. Вона забезпечує швидке виявлення і супроводження близько 1500 цілей в радіусі до 250 км.

Станом на зараз Україна отримала загалом дев'ять радарів TRML-4D, про передання останньої з них Німеччина оголошувала минулого тижня.

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Берлін також пообіцяв якнайшвидше передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot.