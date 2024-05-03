ЗМІ: США вважають малоймовірним обвал оборони України найближчим часом

Остання конфіденційна оцінка американських військових свідчить, що російські сили продовжать просування в Україні в найближчі дні, але розгром українських сил вважається малоймовірним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал The New York Times, який ґрунтується на свідченнях понад десятка посадовців зі США та Європи

Деталі: Оцінка, яку NYT переповів американський посадовець, свідчить, що Росія продовжуватиме "здобувати незначні успіхи на сході та південному сході до 9 травня", яке для Москви має символічне значення.

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Однак, за словами високопосадовця, висновок аналізу військових США полягає в тому, що "українські військові не зазнають повного розгрому вздовж лінії фронту, незважаючи на гостру нестачу боєприпасів".

Інші співрозмовники NYT не вірять, що Росія має достатньо сил, щоб здійснити серйозний наступ до 9 травня: "Це вимагало б значного нарощування сил, чого американські посадовці що не бачать".

Але стабілізувати лінію фронту завдяки новій військовій допомозі від західних союзників Україна зможе в найкращому разі влітку, а в найгіршому – до кінця року, йдеться в матеріалі.

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Напередодні директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс сказала, що Росія буде вдаватись до агресивної тактики ведення війни в Україні з огляду на те, що внутрішні і міжнародні події розвиваються на його користь.

У США раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.