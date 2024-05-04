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Росіяни запускали групу безпілотників з Бєлгородської області

Олена ІвашківСубота, 4 травня 2024, 00:23
Росіяни запускали групу безпілотників з Бєлгородської області
фото: Getty Images

У ніч на суботу російські військові запускали групу ворожих БПЛА з Бєлгородської області.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: За інформацією українських військових безпілотники рухалися на південний захід.

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Доповнено: О 1.04 стало відомо, що частина "Шахедів" продовжує рух в південному напрямку курсом на Дніпропетровщину.

1.10 повітряники повідомили, що безпілотники прямують в напрямку Павлограду.

Близько 2.00 загроза минула.

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Теми: безпілотники
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