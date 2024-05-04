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Bloomberg: США ініціювали новий пакет допомоги Україні у $50 млрд

Олена ІвашківСубота, 4 травня 2024, 00:40
Bloomberg: США ініціювали новий пакет допомоги Україні у $50 млрд
Фото: Shutterstock

Сполучені Штати Америки ведуть переговори з країнами G7 про те, щоб надати Україні допомогу в розмірі 50 мільярдів доларів. 

Джерело: Bloomberg

Деталі: Значна частина грошей буде виділена за рахунок надприбутків від заморожених російських активів, більшість яких перебуває у Європі.

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За словами інформаторів агентства, знайомих з ситуацією, цей план обговорюється між країнами G-7. 

США наполягають на досягненні угоди під час зустрічі лідерів G-7 в Італії в червні. Проте, обізнані люди зазначили, що обговорення цієї теми було складним, і підписання угоди може зайняти місяці.

Передісторія: 

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  • У квітні міністри енергетики країн G7 домовились взяти на себе зобовʼязання щодо зменшення залежності від товарів з Росії для потреб їхньої атомної енергетики.

Теми: СШАвійнадопомога Україні
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