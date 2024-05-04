У Британії оскаржили законопрєкт про депортатцію нелегальних мігрантів до Руанди

Верховний суд Великої Британії розгляне новий позов проти ухваленого законопроєкту щодо депортації нелегальних мігрантів до Руанди.

Джерело: Sky News

Деталі: Зазначається, що профспілка FDA, яка об’єднує британських держслужбовців вищої та середньої ланки, подала позов проти остаточно затвердженого парламентом країни законопроєкту.

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Члени профспілки побоюються, що їм наказуватимуть ігнорувати критичні рішення Європейського суду з прав людини у контексті закону про депортацію шукачів притулку до Руанди.

Верховний суд визнав такий позов прийнятним для розгляду.

Початок слухань у цій справі заплановано на початок червня.

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