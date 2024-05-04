У Британії оскаржили законопрєкт про депортатцію нелегальних мігрантів до Руанди
Субота, 4 травня 2024, 02:49
Верховний суд Великої Британії розгляне новий позов проти ухваленого законопроєкту щодо депортації нелегальних мігрантів до Руанди.
Джерело: Sky News
Деталі: Зазначається, що профспілка FDA, яка об’єднує британських держслужбовців вищої та середньої ланки, подала позов проти остаточно затвердженого парламентом країни законопроєкту.
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Члени профспілки побоюються, що їм наказуватимуть ігнорувати критичні рішення Європейського суду з прав людини у контексті закону про депортацію шукачів притулку до Руанди.
Верховний суд визнав такий позов прийнятним для розгляду.
Початок слухань у цій справі заплановано на початок червня.
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Передісторія:
- У Британії вже почали затримувати людей, яких включили у списки на депортацію.
- Сусідня Ірландія нарікає на ефект від ухвалення закону, заявивши, що до них через Північну Ірландію їдуть мігранти, які побоюються депортації зі Сполученого Королівства. При цьому прем’єр Британії заявив, що Британія не прийматиме назад людей, які таким чином потрапили до Ірландії.
- Водночас 1 травня Британія зафіксувала наймасовіше прибуття мігрантів через Ла-Манш з початку 2024 року.