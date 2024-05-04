Між Канадою та Індією спалахнув дипломатичний скандал

Трьох громадян Індії заарештували й висунули звинувачення у вбивстві лідера сикхських сепаратистів у Канаді, що спричинило великий дипломатичний конфлікт між двома країнами.

Джерело: BBC

Деталі: 45-річного Хардіпа Сінгха Ніджара минулого року у червні застрелили озброєні люди в масках на жвавій автостоянці в передмісті Ванкувера.

Реклама:

Дипломатична суперечка загострилася після того, як прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що уряд Індії міг бути замішаний у вбивстві.

Делі рішуче заперечує звинувачення.

Троє підозрюваних — 22-річний Каран Брар, 22-річний Камал Пріт Сінгх і 28-річний Каран Пріт Сінгх, жили в Едмонтоні, Альберта, де їх заарештували. Їм висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня, як свідчать матеріали суду, а також у змові з метою вбивства.

ВІДЕО ДНЯ

За словами поліції, усі вони перебували в Канаді від трьох до п’яти років.

Поліція додала, що розслідування триває, в тому числі щодо "зв'язків з урядом Індії".

Слідчі працювали з колегами в Індії, але, за їхніми словами, співпраця була "досить важкою та складною".

Поліція повідомила, що до вбивства можуть бути причетні й інші особи, і можуть бути нові арешти або висунуті звинувачення.

Ніджар був лідером сикхських сепаратистів, який публічно виступав за Халістан — створення незалежної батьківщини сикхів у регіоні Пенджаб в Індії.

У 1970-х роках сикхи розпочали сепаратистське повстання в Індії, у якому загинули тисячі людей, перш ніж воно було придушене наступного десятиліття. Відтоді рух здебільшого обмежується країнами з великим населенням сикхів.

Раніше Індія описувала Ніджара як терориста, який керував войовничим сепаратистським угрупованням – звинувачення, які його прихильники вважають необґрунтованими. Кажуть, раніше йому погрожували через його активність.

Його застрелили в місті приблизно за 30 км (18 миль) на схід від Ванкувера 18 червня минулого року.

Близькі до нього люди кажуть, що перед смертю канадські спецслужби попереджали його про те, що він перебуває у "розстрільному списку" і що його життю є загроза.

Через три місяці після його вбивства Трюдо, виступаючи в Палаті громад, заявив, що Канада розглядає "достовірні звинувачення, які потенційно пов’язують" Індію з вбивством.

Індійські офіційні особи рішуче спростували причетність до вбивства, звинувативши Канаду в наданні притулку "халістанським терористам і екстремістам".

Суперечка між двома країнами призвела до того, що Делі звернувся до Оттави з проханням скоротити кількість своїх представників в Індії.