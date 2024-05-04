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Вночі ППО знищила усі 13 "Шахедів", що запускав ворог 

Олена ІвашківСубота, 4 травня 2024, 06:55
Вночі ППО знищила усі 13 Шахедів, що запускав ворог 
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб

 У ніч на суботу протиповітряна оборона знищила 13 ударних безпілотників "Шахед", усі, що запускав ворог. 

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram

Деталі: У ніч на 4 травня противник запустив тринадцять ударних БпЛА типу "Шахед" та чотири зенітні керовані ракети С-300. Усі пуски здійснювались з Бєлгородської області Росії.

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В результаті бойової роботи зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили 13 ударних БпЛА у Харківській та Дніпропетровській областях.

Теми: ППОШахедХарківська областьДніпропетровська область
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