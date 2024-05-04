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Генштаб: За минулу добу відбулося 119 бойових зіткнень. Найбільше на Авдіївському напрямку

Олена ІвашківСубота, 4 травня 2024, 07:37
Генштаб: За минулу добу відбулося 119 бойових зіткнень. Найбільше на Авдіївському напрямку
фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

За добу на фронті відбулося 119 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Авдіївському, 34 атаки та Бахмутському, 27 атак, напрямках.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ у Facebook

Деталі: Впродовж доби ворог завдав 5 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив

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91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Внаслідок російських терористичних атак, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури.

Авіаційних ударів зазнали Сумська, Харківська, Луганська, Донецька області; Також Роботине Запорізької області та Кринки на Херсонщині.

ВІДЕО ДНЯ

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 9 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Кислівка Харківської області та Андріївка, Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку відбито 7 атак, здійснених противником в районах Макіївки, Невського і Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів і Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Новий, Кліщіївка і Андріївка на Донеччині.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 34 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та західніше Семенівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Водяне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку противник 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 11 безуспішних атак.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 пункту управління та 2 артилерійських засоби противника.

Теми: Генштабвійна
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