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Захисники знешкодили ще понад 1200 росіян

Роман ПетренкоСубота, 4 травня 2024, 08:23

На фронті вбито та поранено протягом доби 1260 російських окупантів.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 473400 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 7366 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14156 (+27) од,
  • артилерійських систем – 12148 (+46) од,
  • РСЗВ – 1055 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 788 (+2) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9611 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 2127 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16337 (+71) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2001 (+8)

Дані уточнюються.

Теми: втрати у війні
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