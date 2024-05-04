Захисники знешкодили ще понад 1200 росіян
Субота, 4 травня 2024, 08:23
На фронті вбито та поранено протягом доби 1260 російських окупантів.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 473400 (+1260) осіб,
- танків ‒ 7366 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14156 (+27) од,
- артилерійських систем – 12148 (+46) од,
- РСЗВ – 1055 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 788 (+2) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9611 (+31),
- крилаті ракети ‒ 2127 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16337 (+71) од,
- спеціальна техніка ‒ 2001 (+8)
Дані уточнюються.