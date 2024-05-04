Люди зібралися біля ТЦК на Закарпатті. Військові стріляли у повітря

Увечері біля входу на територію Виноградівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті зібралася група людей, військові зробили попереджувальні постріли у повітря.

Джерело: поліція Закарпатської області, Mukachevo.net

Деталі: За даними поліції, 10 осіб "порушували публічний порядок та вчиняли хуліганські дії".

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Коли учасники конфлікту намагалися силою відчинити вхідні ворота, співробітники ТЦК та СП здійснили попереджувальні постріли у повітря.

Співробітники поліції, які прибули на місце події, встановили, що таким чином представники поселення з села Онок висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів.

Ніхто не постраждав, а, за словами правоохоронців, "конфлікт з цього приводу вичерпано".

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За даними ЗМІ, люди, які зібралися біля ТЦК, є представниками ромського населення.

На оприлюднених фото біля них видно виламані ворота на територію ТЦК.

Справу розслідують за статтею "Хуліганство".