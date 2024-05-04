Розвідка Британії очікує зростання російських втрат через їхні атаки

Розвідка Великої Британії очікує, що в найближчі два місяці втрати РФ будуть більшими через їхні наступальні операції.

Джерело: огляд Міноборони Британії від 4 травня, "Європейська правда"

Деталі: У відомстві зазначають, що у квітні 2024 року середня щоденна кількість російських втрат (вбитими і пораненими) знаходилась на рівні 899.

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"Ймовірно, що рівень втрат Росії знову збільшиться протягом наступних двох місяців, оскільки вони поновлюють наступальні операції у східній Україні. Це слідує за незначним зниженням темпу операцій протягом останніх двох місяців після падіння Авдіївки", – йдеться в огляді.

Як зазначає британська розвідка, загальне число російських втрат з початку вторгнення складає понад 465 тисяч.

У відомстві стверджують, що Росія адаптувала свою армію до виснажливого типу ведення війни, який більше покладається на кількість, а не якість.

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"Це покладання на кількість майже напевно продовжуватиметься протягом війни і матиме довготривалі наслідки для російської армії", – йдеться в огляді.