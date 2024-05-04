Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Зеленський: Росія здійснила понад 380 обстрілів українських міст за тиждень

Роман ПетренкоСубота, 4 травня 2024, 13:55
Зеленський: Росія здійснила понад 380 обстрілів українських міст за тиждень
фото: ДСНС

Цього тижня російські загарбники здійснили понад 380 обстрілів українських міст і регіонів, рішення про системи протиповітряної оборони і зброю необхідні просто зараз для захисту життя.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Вчасні й достатні рішення про ППО для України, вчасне постачання зброї для наших воїнів – це те, що необхідно просто зараз для захисту життя.

Реклама:

Харківська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська області. Терористи здійснили понад 380 обстрілів наших міст та регіонів лише за цей тиждень. І так – кожен тиждень цієї війни.

Щоденний свідомий російський терор проти людей, наших міст і сіл можна зупинити. У партнерів є всі необхідні системи, вся необхідна зброя, щоб Україна змогла захистити життя".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Зеленський подякував партнерам, які розуміють важливість постачання засобів ППО.

Теми: Зеленськийобстрілракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині

фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"

фотоNYT знайшла, де у Білорусі може зберігатись російська ядерна зброя

Байден схвалив передачу Україні військової допомоги на 400 млн доларів

У Румунії назвали, скільки українських чоловіків втекли в цю країну від мобілізації

Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків, що збирали гроші на снаряди Україні

Усі новини...
Зеленський
Україна перебуває перед новим етапом війни, окупанти готуються до наступу – Зеленський
Зеленський: Обмін полоненими "всіх на всіх" можливий в межах Саміту миру
Зеленський у Хмельницькому обговорив питання безпеки АЕС
Останні новини
07:49
ОВА: За добу окупанти 380 разів вдарили по Запорізькій області
07:27
відеоВ Ростовській області Росії на залізниці горить цистерна з паливом
06:30
ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині
05:28
фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"
04:22
Атеш: Одне з відділень 44 армійського корпусу ЗС РФ відмовилося атакувати Харківщину
03:22
відеоЦієї ночі вибухи лунали у Бєлгородській та Курській областях
02:13
Пентагон "буквально перевертає небо і землю", щоб швидко доставити зброю в Україну
01:10
Центр дослідження енергетики: Україна використовує 12 ГВт електрогенерації, 8 з них просить у сусідів
00:15
оновлюєтьсяХарків знову під ракетним обстрілом: пролунали вибухи
00:10
У прокат вийшов байопік про письменників Розстріляного відродження "Будинок "Слово": огляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: